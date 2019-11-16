Происшествия

Порыв на магистральном водопроводе устраняют в центре Волгограда

Происшествия 16.11.2019 13:03
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16.11.2019 13:03


В Центральном районе Волгограда устраняют порыв на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1200 мм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, отключение потребителей от ресурса не производилось. Для этих целей коммунальщики заключили поврежденный участок трубы в саркофаг. Работы на объекте продолжаются.
Сообщение о порыве поступило минувшим вечером. Сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к работам максимально оперативно. В ООО «Концессии водоснабжения» особенно подчеркнули, что вода продолжает поступать в жилые дома горожан. Однако возможны перепады давления в сетях многоквартирных домов заполотновской части Центрального района, в микрорайоне Тулака и в части Ворошиловского района. Проблемы на данном трубопроводе коммунальным оператором ранее не фиксировались.
Ночью на месте порыва работали три коммунальные бригады из 15 человек, 5 тракторов-откачек, 2 больших экскаватора, самосвал, комбинированная каналопромывочная машина, трактор-сварка, самоходный кран и откачивающая установка.

 

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