Общество 15.11.2019 13:31
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15.11.2019 13:31
Экс-депутат Волгоградской городской думы Василий Кияев получил наказание за ДТП, в котором пострадала его жена. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные материалы Красноармейского районного суда, бывшего народного избранника привлекли к административной ответственности за автоаварию, в которой он стал виновником.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в июне текущего года на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск». Кияев ехал вместе со своей супругой за рулем «Toyuta Land Cruiser». В какой-то момент, со слов экс-политика, на дорогу выбежала собака. Водитель вовремя не сориентировался, ударил по тормозам и вывернул руль в сторону обочины. Внедорожник съехал в кювет, в результате чего пассажирка сильно ударились головой и потеряла сознание.
С сотрясением головного мозга женщину госпитализировали в клиническую больницу скорой помощи №15. В заключении судмедэксперта указано, что у госпожи Кияевой также диагностированы «подкожная гематома теменной области, ушибленная рана левой ушной раковины с последующим хирургическим наложением швов». Данные телесные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью. В суде пострадавшая заявила, что претензий к своему мужу не имеет.
С учетом раскаяния виновника аварии в произошедшем суд назначил Василию Кияеву минимальное административное наказание в виде штрафа в сумме 2,5 тысячи рублей. Самое суровое наказание по данной статье КоАП предусматривает лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет.
61-летний Василий Кияев дважды избирался в Волгоградскую городскую думу – в 2004 и 2008 годах. Являлся членом фракции «Единая Россия». В 2018 году принимал участие в предварительном голосовании партии власти» по отбору кандидатов в депутаты представительно собрания, но конкурсный отбор не прошел. Бывший народный избранник возглавляет ООО «Югканат», которое занимается сбытом продукции завода «СеверСталь».
Фото: сайт Волгоградской городской думы.
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