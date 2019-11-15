В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должника

Борьба с коррупцией 15.11.2019 10:02
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15.11.2019 10:02
Факт передачи взятки зафиксирован полицейскими накануне в кабинете пристава-исполнителя одного из районных отделов Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», гражданин, который за долги был временно лишен права управлять транспортом, хотел решить вопрос за деньги и предложил приставу за отмену постановления 12 тысяч рублей. Но сотрудники ОЭБ и ПК коррупционное преступление пресекли.
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