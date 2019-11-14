Общество

В Волгоградской области назначена дата прощания с главой Иловлинского района

Общество 14.11.2019 13:21
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14.11.2019 13:21


Похороны главы Иловлинского района Александра Егорова состоятся завтра, 15 ноября, в рабочем поселке Иловля. Как сообщает ИА «Высота 102», с 9 до 10 утра пройдет отпевание в Храме святого благоверного Дмитрия Донского, с 10 до 12 часов – церемония прощания в кинотеатре «Дон». Александр Егоров будет похоронен на новом кладбище Иловли.
54-летний Александр Егоров скоропостижно скончался накануне вечером  в спортзале во время игры в волейбол. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Егоров являлся атаманом Иловлинского юрта.

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