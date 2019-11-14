Происшествия 14.11.2019 09:06
288 1
14.11.2019 09:06
Виновника умышленного поджога автомашины установили оперативники Фроловского отдела полиции. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 18 октября загорелся припаркованный на ул. 40 лет Октября в городе Фролово автомобиль «ВАЗ 21144». Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал. Собственница автомашины – 82-летняя жительница Фролово - оценила ущерб в 76 тысяч рублей.
В качестве предварительной причины была выдвинута версия о коротком замыкании электропроводки под капотом. Однако неподалеку от места происшествия в заброшенной постройке оперативники обнаружили бутылку со следами легковоспламеняющейся жидкости, и полицейские стали искать поджигателя. В результате просмотра камер видеонаблюдения, установленных на одной из автозаправочных станций, полицейские установили личность подозреваемого в поджоге автомашины. Им оказался 34-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Фролово. Мужчина сознался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что пойти на преступление его побудила ревность к новому возлюбленному внучки владелицы автомашины, с которой он ранее встречался, но отношения не сложились, и они расстались. Именно 35-летняя женщина в основном и пользовалась тем автомобилем «ВАЗ-21144».
Перед совершением преступления мужчина отправился на автозаправочную станцию и попросил одного из клиентов продать ему полтора литра бензина, после чего залил горючее под капот машины и поджег. Сейчас поджигатель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Реклама
Житель Волгоградской области разбил стекло в маршрутке из-за конфликта с водителем14.11.2019 10:15
Происшествия 14.11.2019 10:15
204 Обсудить
В Дзержинском районе Волгограда устраняют аварию на тепломагистрали13.11.2019 16:03
Происшествия 13.11.2019 16:03
4110 3 Обсудить
На почте в Волгограде в международной посылке нашли партию контрабандного препарата13.11.2019 12:29
Происшествия 13.11.2019 12:29
699 Обсудить
Житель Москвы во дворе дома в Волгограде сбил пенсионерку и скрылся13.11.2019 10:52
Происшествия 13.11.2019 10:52
974 3 Обсудить
В Волгограде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек13.11.2019 07:56
Происшествия 13.11.2019 07:56
5178 2 Обсудить
Заместитель губернатора Волгоградской области пришла в себя после аварии12.11.2019 12:00
Происшествия 12.11.2019 12:00
7661 13 Обсудить
В Волгограде ночью сгорели два автомобиля12.11.2019 07:41
Происшествия 12.11.2019 07:41
1985 Обсудить
В Волгограде у моста через Волгу найден мертвый юноша12.11.2019 06:57
Происшествия 12.11.2019 06:57
4726 1 Обсудить
В Волгоградской области мужчина выпал из окна хирургического отделения ЦРБ11.11.2019 14:53
Происшествия 11.11.2019 14:53
9873 10 Обсудить
Под Волгоградом гражданин Азербайджана погиб под колесами автомобиля из Ставропольского края11.11.2019 09:40
Происшествия 11.11.2019 09:40
1733 1 Обсудить
В Волгоградской области водитель легковушки не заметил «КАМАЗ» из-за музыки10.11.2019 11:12
Происшествия 10.11.2019 11:12
2097 Обсудить
Под Волгоградом на московской трассе ночью друг в друга врезались два грузовика10.11.2019 09:54
Происшествия 10.11.2019 09:54
2638 Обсудить
В Волжском после ДТП с маршруткой госпитализировали пять человек09.11.2019 09:34
Происшествия 09.11.2019 09:34
4523 Обсудить
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской суд08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
4631 1 Обсудить
Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчины08.11.2019 12:16
Происшествия 08.11.2019 12:16
6220 7 Обсудить
Реклама