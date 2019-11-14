



Виновника умышленного поджога автомашины установили оперативники Фроловского отдела полиции. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 18 октября загорелся припаркованный на ул. 40 лет Октября в городе Фролово автомобиль «ВАЗ 21144». Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал. Собственница автомашины – 82-летняя жительница Фролово - оценила ущерб в 76 тысяч рублей.

В качестве предварительной причины была выдвинута версия о коротком замыкании электропроводки под капотом. Однако неподалеку от места происшествия в заброшенной постройке оперативники обнаружили бутылку со следами легковоспламеняющейся жидкости, и полицейские стали искать поджигателя. В результате просмотра камер видеонаблюдения, установленных на одной из автозаправочных станций, полицейские установили личность подозреваемого в поджоге автомашины. Им оказался 34-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Фролово. Мужчина сознался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что пойти на преступление его побудила ревность к новому возлюбленному внучки владелицы автомашины, с которой он ранее встречался, но отношения не сложились, и они расстались. Именно 35-летняя женщина в основном и пользовалась тем автомобилем «ВАЗ-21144».

Перед совершением преступления мужчина отправился на автозаправочную станцию и попросил одного из клиентов продать ему полтора литра бензина, после чего залил горючее под капот машины и поджег. Сейчас поджигатель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



