Расследования 13.11.2019 17:03
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13.11.2019 17:03
Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области приняло решение о выделении денежного вознаграждения за достоверную информацию о личности человека, причастного к нападению на офис банка в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Главка.
Как сообщалось ранее, 8 ноября около 04-44 час. неизвестный злоумыщленник, находясь в помещении банковского учреждения, расположенного в жилом доме по 8-й Воздушной армии Дзержинского района Волгограда, повредил терминалы и похитил деньги. Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершенном преступлении.
Получены предварительные данные о личности разыскиваемого: мужчина, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волос темный, в день совершения преступления был одет в темные куртку, джинсы, кроссовки. Предположительно у мужчины на лице имеются порезы от стекла. Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ГУ МВД – 30-43-45, телефон доверия Главка 30-44-44, 02 либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник). Конфиденциальность сведений гарантируется. Решение о выделении денежного вознаграждения соответствует законодательству.
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