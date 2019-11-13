



Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области приняло решение о выделении денежного вознаграждения за достоверную информацию о личности человека, причастного к нападению на офис банка в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Главка.







Как сообщалось ранее, 8 ноября около 04-44 час. неизвестный злоумыщленник, находясь в помещении банковского учреждения, расположенного в жилом доме по 8-й Воздушной армии Дзержинского района Волгограда, повредил терминалы и похитил деньги . Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершенном преступлении.





Получены предварительные данные о личности разыскиваемого: мужчина, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волос темный, в день совершения преступления был одет в темные куртку, джинсы, кроссовки. Предположительно у мужчины на лице имеются порезы от стекла. Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ГУ МВД – 30-43-45, телефон доверия Главка 30-44-44, 02 либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник). Конфиденциальность сведений гарантируется. Решение о выделении денежного вознаграждения соответствует законодательству.



