Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожан





Населенные пункты в исследовании ранжированы по итоговому индексу качества работы местных властей – от лучших к худшим. Волгоград вошел в тройку худших вместе с Ростовом-на-Дону и Улан-Удэ. Чемпионами по обратной связи от населения к власти стали Грозный, Тюмень, Казань, Севастополь и Кемерово. Например, в Грозном 73% опрошенных высоко оценили работу чиновников по созданию благ для горожан. В среднем 48% жителей средних и больших городов считают, что власти много делают для их благополучия. При этом лишь 26% уверены, что имеют сильное влияние на чиновников. Исследование аналитики проводили методом телефонного опроса летом и осенью 2019 года.

Аналитики финансового университета при Правительстве РФ проанализировали мнения россиян о работе городских властей. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование проводилось в рамках проекта изучения качества жизни граждан. Выяснилось, что 41% опрошенных волгоградцев считают, что городские власти много делают для их благополучия. Из числа респондентов 22% горожан уверены, что могут сильно влиять на власти. Интересовались у участников опроса и их отношением к так называемой "низовой" коррупции. Подавляющее большинство опрошенных, это 74% признались, что за последний год не давали денег работникам в сфере образования, медицины, сотрудникам полиции, ГИБДД и ЖКХ. При этом Волгоград среди 78 городов с населением выше 250 тысяч человек оказался на 76-ом месте. В Волжском власть откликается на нужды горожан активнее. Во всяком случае так считают 48% жителей, 25% уверены, что могут сильно влиять на власть, а еще 78% признались, что никогда не давали взятки ни врачам, ни полицейским.