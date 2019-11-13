Культура
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В отношении руководства Волгоградского института культуры намечаются кадровые решения

Культура 13.11.2019 09:12
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13.11.2019 09:12

Принятие кадровых решений в отношении руководителей областных и муниципальных учреждений культуры набирает обороты. Как стало известно ИА «Высота 102», сейчас наиболее высока вероятность того, что смена руководства в ближайшие часы может произойти в Волгоградском институте культуры.

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