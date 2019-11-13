В Волгограде на оживленном перекрестке выключились светофоры

Общество 13.11.2019 08:31
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13.11.2019 08:31
Опасная дорожная ситуация складывается на перекрестке в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в утренний час пик выключились светофоры на улице Коммунистической около пожарной каланчи. Проскочить оживленную дорогу пешеходам непросто. Впрочем, водители также с трудом разъезжаются, пытаясь предотвратить столкновения звуковыми сигналами.
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