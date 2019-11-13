Первый в сезоне случай заболевания гриппом зафиксирован в Волгограде

Здравоохранение 13.11.2019 08:16
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13.11.2019 08:16
Заболевший – маленький ребенок, у которого обнаружен вирус гриппа типа В. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ребенок был не привит. В то же время, заверили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями стабильна. Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений и составил 30,8 случаев на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 63%. Количество заболевших респираторными инфекциями ниже уровня предыдущей недели на 6%. Госпитализировано с ОРВИ в области 335 человек. В сравнении с предыдущей неделей количество госпитализированных снизилось на 17,8%.
В городе Волгограде уровень заболеваемости ОРВИ составил 38,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 46%. Количество заболевших составило 3 909 человек (50,2% от общего количества в области) со снижением по сравнению с предыдущей неделей на 6%. Прирост количества заболевших за истекшую неделю отмечен только в группе детей 3-6 лет - на 3%.
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