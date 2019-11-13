«Красный Октябрь» принимает участие в 25-й Международной выставке «Металл-Экспо 2019»





В международной промышленной выставке, которая проходит в павильоне ВДНХ с 12 по 15 ноября при поддержке Министерства промышленности и торговли России, участвуют свыше 550 российских и зарубежных металлургических и машиностроительных компаний из 35 стран, среди которых волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь».

Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия.

В первый день проведения мероприятия зарегистрированы 17 тысяч посетителей, ожидается, что за два дня павильон посетят порядка 30 тысяч человек.

"«Металл-Экспо» за 25 лет своего существования стала авторитетной международной площадкой", – подчеркнул директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский на церемонии открытия."Сегодня сложно переоценить роль металлургии в экономике нашей страны, и Минпромторг всячески поддерживает металлургические предприятия России и продолжит это делать".





На протяжении четырех дней делегация предприятия продолжит работу по укреплению деловых контактов и налаживанию сотрудничества с потенциальными заказчиками и партнерами металлургической сферы. В первые часы работы «Металл-Экспо» интерес к продукции «Красного Октября» проявили представители ЗАО «Строймашсервис» и ПО «Трубное Решение». Установлены контакты с компанией Boya Precision Industrial Equipments co., LTD (Китай), которая производит правильные машины для правки листового проката с высоким обеспечением плоскости (не более 5 мм на 1 м). Также организация выпускает высокоэффективные окалиноломатели, способные удалять до 70% окалины перед правлением металлопроката.



В числе потенциальных партнеров «Красного Октября» – «ПромМашТест», который проводит экспертизу промышленной безопасности, и компания Janitza electronics GmbH, предлагающая услуги по исключению скачков электроэнергии на производстве. Одними из наиболее значимых стали переговоры с представителями АО «КОНАР», в ходе которых была затронута тема производства закаленно-отпущенного проката и стали марки 4ХН2МА.

"Посетители выставки активно подходят к стенду «Красного Октября» и видят, что завод работает и развивается", – отметила и.о. директора по технологии и качеству Ольга Гладышева. "У потенциальных заказчиков не возникает сомнений в том, что «Красный Октябрь» сохранил свой бренд и по-прежнему производит качественные стали специального назначения по международным стандартам".

Переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами продолжатся. Сегодня делегация «Красного Октября» примет участие в проведении тематических круглых столов, конференций, семинаров и лекций.



