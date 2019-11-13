«Красный Октябрь» принимает участие в 25-й Международной выставке «Металл-Экспо 2019»

Экономика 13.11.2019 06:59
451 0
13.11.2019 06:59
В международной промышленной выставке, которая проходит в павильоне ВДНХ с 12 по 15 ноября при поддержке Министерства промышленности и торговли России, участвуют свыше 550 российских и зарубежных металлургических и машиностроительных компаний из 35 стран, среди которых волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь».
Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия.
В первый день проведения мероприятия зарегистрированы 17 тысяч посетителей, ожидается, что за два дня павильон посетят порядка 30 тысяч человек.
"«Металл-Экспо» за 25 лет своего существования стала авторитетной международной площадкой", – подчеркнул директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский на церемонии открытия."Сегодня сложно переоценить роль металлургии в экономике нашей страны, и Минпромторг всячески поддерживает металлургические предприятия России и продолжит это делать".
На протяжении четырех дней делегация предприятия продолжит работу по укреплению деловых контактов и налаживанию сотрудничества с потенциальными заказчиками и партнерами металлургической сферы. В первые часы работы «Металл-Экспо» интерес к продукции «Красного Октября» проявили представители ЗАО «Строймашсервис» и ПО «Трубное Решение». Установлены контакты с компанией Boya Precision Industrial Equipments co., LTD (Китай), которая производит правильные машины для правки листового проката с высоким обеспечением плоскости (не более 5 мм на 1 м). Также организация выпускает высокоэффективные окалиноломатели, способные удалять до 70% окалины перед правлением металлопроката.
В числе потенциальных партнеров «Красного Октября» – «ПромМашТест», который проводит экспертизу промышленной безопасности, и компания Janitza electronics GmbH, предлагающая услуги по исключению скачков электроэнергии на производстве. Одними из наиболее значимых стали переговоры с представителями АО «КОНАР», в ходе которых была затронута тема производства закаленно-отпущенного проката и стали марки 4ХН2МА.
"Посетители выставки активно подходят к стенду «Красного Октября» и видят, что завод работает и развивается", – отметила и.о. директора по технологии и качеству Ольга Гладышева. "У потенциальных заказчиков не возникает сомнений в том, что «Красный Октябрь» сохранил свой бренд и по-прежнему производит качественные стали специального назначения по международным стандартам".
Переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами продолжатся. Сегодня делегация «Красного Октября» примет участие в проведении тематических круглых столов, конференций, семинаров и лекций.
Реклама
В Волгоградской области на родине члена Совфеда «напряженка» с инвесторами13.11.2019 13:10
Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефти12.11.2019 18:35
Бизнесмены Волгоградской области могут воспользоваться спецпредложениями Сбербанка12.11.2019 15:56
Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть12.11.2019 09:55
ВОЛМА: акцент на повышение производительности труда12.11.2019 09:08
ВТБ предоставляет скидку в 15% на брокерскую комиссию11.11.2019 12:27
Диспетчерскую службу АО «КАУСТИК» оборудовали новой системой связи11.11.2019 11:00
Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования08.11.2019 16:43
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году08.11.2019 15:44
В Волгоградской области на демографию в 2020 году «бросают» 5,7 млрд рублей08.11.2019 15:43
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов08.11.2019 15:32
Фонд капремонта готовится к новому сезону08.11.2019 10:06
Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»08.11.2019 09:44
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изыскания07.11.2019 12:35
Компания по переработке металлов «темнила» в Светлоярском районе Волгоградской области06.11.2019 21:52
Реклама