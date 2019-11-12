Телеком

Фестиваль «Подружись с искусственным интеллектом» объединил увлеченных школьников

Телеком 12.11.2019 16:08
269 0
12.11.2019 16:08


Более 200 волгоградских школьников, увлеченных наукой и техникой участвовали в фестивале «Подружись с искусственным интеллектом». Мероприятие поддержала компания «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. 
«Сегодня поддержка и развитие детских и молодежных инициатив в области цифровых и технических инноваций – это вклад в будущее, потому что именно с увлечения робототехникой, с освоения основ программирования начинается интерес к большому миру передовых технологий и уникальных разработок во всех отраслях науки и жизни. Важно именно на первом этапе не обойти подрастающее поколение вниманием и помочь им в дальнейшем самоопределении и выборе профессионального пути», — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец:

В рамках фестиваля состоялись соревнования «Робо-Сумо», на которых построенные и запрограммированные юными участниками роботы боролись на ринге. Победители боев стали обладателями дополнительных подарков от «Ростелекома» – фирменных рюкзаков . И абсолютно все участники получили от организаторов сувениры на память и пряники с символикой компании. Мероприятие продолжилось лекцией «Понятие искусственного интеллекта» и завершилось концертом «Поющие гитары». 
Слова благодарности «Ростелекому» выразил руководитель детского технопарка «КванториумПолитех» Юрий Моисеев: «»Ростелеком» постоянно участвует в мероприятиях нашего технопарка и является примером социальной ответственности и неравнодушия». 
Поддержка социальных инициатив является частью корпоративной политики «Ростелекома». Компания на постоянной основе поддерживает детские технопарки «Кванториум» во многих городах страны, а также реализует собственные инициативы, направленные на развитие детей и молодежи. 
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Телеком
11.11.2019 15:47
Телеком 11.11.2019 15:47
1261 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.11.2019 12:57
Телеком 11.11.2019 12:57
789 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.11.2019 15:39
Телеком 08.11.2019 15:39
2998 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2019 16:59
Телеком 07.11.2019 16:59
1662 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2019 15:25
Телеком 07.11.2019 15:25
611 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.11.2019 16:47
Телеком 06.11.2019 16:47
1612 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.11.2019 10:04
Телеком 06.11.2019 10:04
1151 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2019 15:40
Телеком 31.10.2019 15:40
4914 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2019 12:34
Телеком 31.10.2019 12:34
1192 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.10.2019 11:22
Телеком 30.10.2019 11:22
1751 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.10.2019 11:10
Телеком 28.10.2019 11:10
2515 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.10.2019 11:15
Телеком 25.10.2019 11:15
3315 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.10.2019 14:22
Телеком 23.10.2019 14:22
2428 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.10.2019 09:14
Телеком 21.10.2019 09:14
2818 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.10.2019 16:20
Телеком 17.10.2019 16:20
4076 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:35
Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефтиСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде определились с новым руководством НЭТаСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде семейную даму шантажировали интимными фотоСмотреть фотографии
16:10
В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководстваСмотреть фотографии
16:08
Фестиваль «Подружись с искусственным интеллектом» объединил увлеченных школьниковСмотреть фотографии
15:56
Бизнесмены Волгоградской области могут воспользоваться спецпредложениями СбербанкаСмотреть фотографии
15:45
В будни больницы Фишера неожиданно ворвался губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 разСмотреть фотографии
14:29
В 105-ый день рождения Волгоградскому краеведческому музею презентовали новые экспонатыСмотреть фотографии
12:40
В дело о сносе в Волгограде "Соснового бора" хотят втянуть ФСБ Смотреть фотографии
12:00
Заместитель губернатора Волгоградской области пришла в себя после аварииСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культурыСмотреть фотографии
09:55
Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сетьСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирмеСмотреть фотографии
09:08
ВОЛМА: акцент на повышение производительности трудаСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населенияСмотреть фотографии
06:57
В Волгограде у моста через Волгу найден мертвый юношаСмотреть фотографии
20:18
Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домахСмотреть фотографии
17:27
После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Пойманного в Швеции экс-депутата Волгоградской гордумы на родине с нетерпением ждут приставыСмотреть фотографии
16:27
«Весной нам скажут, что воды нет»: волгоградский эколог – о щедрых зимних сбросах на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:47
МегаФон открывает интернет-магазин на TmallСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде строители новой дороги попали в сетиСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области мужчина выпал из окна хирургического отделения ЦРБСмотреть фотографии
12:57
Контроль техники безопасности: «Ростелеком» запускает «умные каски»Смотреть фотографии
12:51
В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда Смотреть фотографии
12:28
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
12:15
Чиновники расскажут о карьерных перспективах предпенсионеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда устанавливают светящиеся качелиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 