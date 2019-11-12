



Более 200 волгоградских школьников, увлеченных наукой и техникой участвовали в фестивале «Подружись с искусственным интеллектом». Мероприятие поддержала компания «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

«Сегодня поддержка и развитие детских и молодежных инициатив в области цифровых и технических инноваций – это вклад в будущее, потому что именно с увлечения робототехникой, с освоения основ программирования начинается интерес к большому миру передовых технологий и уникальных разработок во всех отраслях науки и жизни. Важно именно на первом этапе не обойти подрастающее поколение вниманием и помочь им в дальнейшем самоопределении и выборе профессионального пути», — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец:





В рамках фестиваля состоялись соревнования «Робо-Сумо», на которых построенные и запрограммированные юными участниками роботы боролись на ринге. Победители боев стали обладателями дополнительных подарков от «Ростелекома» – фирменных рюкзаков . И абсолютно все участники получили от организаторов сувениры на память и пряники с символикой компании. Мероприятие продолжилось лекцией «Понятие искусственного интеллекта» и завершилось концертом «Поющие гитары».

Слова благодарности «Ростелекому» выразил руководитель детского технопарка «КванториумПолитех» Юрий Моисеев: «»Ростелеком» постоянно участвует в мероприятиях нашего технопарка и является примером социальной ответственности и неравнодушия».

Поддержка социальных инициатив является частью корпоративной политики «Ростелекома». Компания на постоянной основе поддерживает детские технопарки «Кванториум» во многих городах страны, а также реализует собственные инициативы, направленные на развитие детей и молодежи.