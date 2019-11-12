Бизнесмены Волгоградской области могут воспользоваться спецпредложениями Сбербанка





Сегодня Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения. По этому случаю банк подготовил акции и бонусы как для розничных, так и для корпоративных клиентов. Целую неделю с 11 по 17 ноября представители бизнеса смогут воспользоваться различными праздничными предложениями Сбербанка и его экосистемы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.

Для корпоративных клиентов это:

• повышенный кешбэк по новым бизнес-картам;

• скидка на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

• специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг от «Сбербанк Лизинг»;

• образовательные курсы со скидкой предоставляет «Деловая среда».

Среди предложений также скидка на обучение и электронную подпись для участия в торгах, бесплатный период обслуживания CRM на тарифе «Проект ПРО», возможность воспользоваться специальными условиями подключения сервиса «Бухгалтер на удалёнке» и многие другие.