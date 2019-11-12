Бизнесмены Волгоградской области могут воспользоваться спецпредложениями Сбербанка

Экономика 12.11.2019 15:56 Новости компаний
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12.11.2019 15:56 Новости компаний
Сегодня Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения. По этому случаю банк подготовил акции и бонусы как для розничных, так и для корпоративных клиентов. Целую неделю с 11 по 17 ноября представители бизнеса смогут воспользоваться различными праздничными предложениями Сбербанка и его экосистемы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Для корпоративных клиентов это:
• повышенный кешбэк по новым бизнес-картам;
• скидка на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;
• специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг от «Сбербанк Лизинг»;
• образовательные курсы со скидкой предоставляет «Деловая среда».
Среди предложений также скидка на обучение и электронную подпись для участия в торгах, бесплатный период обслуживания CRM на тарифе «Проект ПРО», возможность воспользоваться специальными условиями подключения сервиса «Бухгалтер на удалёнке» и многие другие.
Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178/business.
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