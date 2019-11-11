Малышу из Камышина Волгоградской области нужна помощь добрых людей

Здравоохранение 11.11.2019 11:47
876 4
11.11.2019 11:47
Маленькому Саше Белову, который страдает от эпилепсии, микроцефалии и лиссенцефалии, нужна помощь в подборе лекарств. Как рассказала ИА «Высота 102» мама малыша Валерия Белова, немецкие врачи готовы провести полноценное обследование и дать четкие рекомендации по приему лекарственных препаратов, поэтому семья собирает 5 с половиной тысяч евро на поездку в Германию. «Нам непросто, Саша мог бы развиваться гораздо быстрее, если бы не тяжелые лекарства, которые негативно влияют на все органы. Программы реабилитации в российских центрах дают небольшой эффект, да и наши врачи не особо оптимистичны в прогнозах. А мы верим, что Саше можно помочь и дать возможность развиваться, тем более, что результаты есть. Нам очень нужна помощь добрых людей, мы просто не соберём эту сумму. Я не знаю, куда ещё обращаться, фонды нас не берут, так как там очереди на 3, а то и 6 месяцев вперёд», - говорит Валерия Белова.
Сбербанк 4276 1100 1755 7873 (получатель Белова Валерия Валерьевна, мама Саши)
PayPal https://www.paypal.me/belovavaleria
Киви кошелек +7 937 557 8096
Яндекс деньги 410017507756080
Мегафон банк 89375578096
WebMoney 618562900535
Инстаграм мамы Саши belov_sasha_valeria3469
Реклама
Директора психинтерната под Волгоградом уволили из-за грубых нарушений08.11.2019 19:55
Здравоохранение 08.11.2019 19:55
6340 2 Обсудить
СОГАЗ-Мед: что надо знать о мужских онкологических заболеваниях30.10.2019 09:55
Здравоохранение 30.10.2019 09:55
8215 0 Обсудить
«Капитал МС» - о сроках оказания экстренной и плановой медицинской помощи28.10.2019 09:29
Здравоохранение 28.10.2019 09:29
2437 0 Обсудить
Не упусти время: что нужно знать при подозрении на онкологическое заболевание22.10.2019 07:22
Здравоохранение 22.10.2019 07:22
6920 0 Обсудить
Специалисты Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области поделились секретами получения бесплатной медицинской помощи21.10.2019 10:07
Здравоохранение 21.10.2019 10:07
2284 0 Обсудить
Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операции16.10.2019 15:47
Здравоохранение 16.10.2019 15:47
11175 11 Обсудить
Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действует15.10.2019 09:03
Здравоохранение 15.10.2019 09:03
3663 0 Обсудить
Прививка от гриппа: делать страшно болеть11.10.2019 13:35
Здравоохранение 11.10.2019 13:35
4624 0 Обсудить
«Октябрь уж наступил...»: как подготовить свой организм к холодам11.10.2019 08:40
Здравоохранение 11.10.2019 08:40
1147 0 Обсудить
Сезон паразитирования клещей в Волгоградской области завершился08.10.2019 10:50
Здравоохранение 08.10.2019 10:50
3155 3 Обсудить
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание Госсовета02.10.2019 20:47
Здравоохранение 02.10.2019 20:47
28358 4 Обсудить
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компания02.10.2019 17:22
Здравоохранение 02.10.2019 17:22
4907 11 Обсудить
В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФО02.10.2019 11:44
Здравоохранение 02.10.2019 11:44
1848 3 Обсудить
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатно27.09.2019 09:38
Здравоохранение 27.09.2019 09:38
5382 0 Обсудить
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спад27.09.2019 08:26
Здравоохранение 27.09.2019 08:26
9760 8 Обсудить
Реклама