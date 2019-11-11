Здравоохранение

Малышу из Камышина Волгоградской области нужна помощь добрых людей

Здравоохранение 11.11.2019 11:47
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11.11.2019 11:47


Маленькому Саше Белову, который страдает от эпилепсии, микроцефалии и лиссенцефалии, нужна помощь в подборе  лекарств.  Как рассказала ИА «Высота 102»  мама малыша Валерия Белова, немецкие врачи готовы провести полноценное обследование и дать четкие рекомендации по приему лекарственных препаратов, поэтому семья собирает 5 с половиной тысяч евро на поездку в Германию. «Нам непросто, Саша мог бы развиваться гораздо быстрее, если бы не тяжелые лекарства, которые негативно влияют на все органы. Программы реабилитации в российских центрах дают небольшой эффект, да и наши врачи не особо оптимистичны в прогнозах. А мы верим, что Саше  можно помочь и дать возможность развиваться,  тем более, что результаты есть. Нам очень нужна помощь добрых людей, мы просто не соберём эту сумму. Я не знаю, куда ещё обращаться, фонды нас не берут, так как там очереди на 3, а то и 6 месяцев вперёд», - говорит Валерия Белова. 
Сбербанк 4276 1100 1755 7873 (получатель Белова Валерия Валерьевна, мама Саши)
PayPal https://www.paypal.me/belovavaleria
Киви кошелек +7 937 557 8096
Яндекс деньги 410017507756080
Мегафон банк 89375578096
WebMoney 618562900535
Инстаграм мамы Саши  belov_sasha_valeria3469

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