Малышу из Камышина Волгоградской области нужна помощь добрых людей





Маленькому Саше Белову, который страдает от эпилепсии, микроцефалии и лиссенцефалии, нужна помощь в подборе лекарств. Как рассказала ИА «Высота 102» мама малыша Валерия Белова, немецкие врачи готовы провести полноценное обследование и дать четкие рекомендации по приему лекарственных препаратов, поэтому семья собирает 5 с половиной тысяч евро на поездку в Германию. «Нам непросто, Саша мог бы развиваться гораздо быстрее, если бы не тяжелые лекарства, которые негативно влияют на все органы. Программы реабилитации в российских центрах дают небольшой эффект, да и наши врачи не особо оптимистичны в прогнозах. А мы верим, что Саше можно помочь и дать возможность развиваться, тем более, что результаты есть. Нам очень нужна помощь добрых людей, мы просто не соберём эту сумму. Я не знаю, куда ещё обращаться, фонды нас не берут, так как там очереди на 3, а то и 6 месяцев вперёд», - говорит Валерия Белова.

Сбербанк 4276 1100 1755 7873 (получатель Белова Валерия Валерьевна, мама Саши)

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