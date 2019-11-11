Расследования 11.11.2019 10:35
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11.11.2019 10:35
Задержан подозреваемый в убийстве пожилого жителя Еланского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, тело 84-летнего мужчины было обнаружено в селе Терса 7 ноября. Эксперты установили, что смерть одинокого пожилого мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы, образовавшейся от нескольких ударов тяжелым предметом по голове. По данному факту Жирновским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Под подозрение попал 34-летний односельчанин потерпевшего. Вечером 6 ноября текущего года он пришел к пенсионеру и стал просить деньги на выпивку. Отказавшись давать в долг, пожилой человек попытался выгнать незваного гостя. Тогда злоумышленник схватил лежавшие рядом топор и молоток, которыми нанес несколько ударов по голове потерпевшего. После убийства мужчина прихватил 2,5 тысячи рублей, которые нашел в доме своей жертвы, и скрылся. Свою вину в содеянном злоумышленник уже полностью признал.
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