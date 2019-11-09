Житель Волжского получил 5 лет «строгача» за драку возле бара





К 5 годам и 5 месяцам лишения свободы осужден житель Волжского за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение боеприпасов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденному удалось добиться смягчения наказания на 1 месяц, так как из приговора исключили, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый житель Волжского подрался у бара «Иван Царевич». 9 января текущего года у него возник конфликт с одним из посетителей увеселительного заведения. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В результате осужденный неустановленным предметом, обладающим колото-режущими свойствами, ударил своего обидчика в область груди, причинив тяжкий вред здоровью. За совершение этого преступления волжанина задержали. В ходе обыска у него изъяли 6 боевых патронов, предназначенных для стрельбы из ПМ, АПС, пистолетов-пулемётов и другого оружия. Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в конце лета 2018 года, положил их в карман куртки и принес домой, где и хранил. Свою вину в инкриминируемых деяниях он признал, но настаивал, что ранение причинил случайно, так как был вынужден обороняться. Однако его доводы суд посчитал неубедительными.



