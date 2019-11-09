Культура

Музыкальный подарок: футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой (ВИДЕО)

Культура 09.11.2019 13:05
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09.11.2019 13:05


Сегодня поздравления с 90-летием получает известный композитор Александра Пахмутова. Как сообщает ИА «Высота 102», с юбилеем народную артистку СССР поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и многие-многие другие, кто любит песни и творчество Александры Николаевны.  
Автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда»…, родом из Бекетовки - это Кировский район Волгограда. Александра Пахмутова является почетным жителем Волгограда, а недавно ей присвоили звание почетного гражданина Волгоградской области. С юбилеем ее поздравляют и земляки. Оригинальный подарок приготовили Александре Николаевне футболисты волгоградского «Ротора». Спортсмены спели песню «Надежда», которую Александра Пахмутова написала в 1971 году совместно с поэтом Николаем Добронравовым. Вот уже почти полвека это проникновенное произведение знают, любят и поют как в России, так и за ее пределами.

Сегодня свой день рождения Александра Пахмутова отметит концертом в Большом театре. Его участниками  станут более тысячи артистов и музыкантов.

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