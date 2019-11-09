С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»





Минувшая неделя началась не с рабочего, а с праздничного понедельника. В центре Волгограда 4 ноября отмечали День народного единства. Также прошедшая пятидневка отметилась зажигательным концертом основателя группы «Наутилус» Вячеслава Бутусова, посадками в сквере имени Александры Пахмутовой, митингом коммунистов в честь годовщины Октябрьской революции и одним крупным ЧП – взрывом в помещении Сбербанка.

Смысл празднования Дня народного единства понятен не всем россиянам, но разве это не повод поднять себе настроение? На площадке возле музея «Россия- моя история» устроили сельскохозяйственную ярмарку - фермерские продукты и бабушкины соления шли на ура. Затем в ход пошли песни и пляски – на огонек заглянули и первые лица региона, включая губернатора области и мэра Волгограда. Без флагов партии власти на мероприятии не обошлось.







В сквере имени Александры Пахмутовой, которая сегодня празднует свое 90-летие, на уходящей неделе высадили первую партию уже взрослых деревьев – высотой до 5 метров. Зона отдыха расположена в пойме реки Царица со стороны Ворошиловского района неподалеку от памятника чекистам. Всего на этом склоне власти обещают посадить 700 деревьев – говорят, что будет красиво.







Красный день календаря без шествия и митинга коммунистов представить сложно. Красные стяги, громкие речи, огонь в глазах и дружеские объятия – для обкомовцев годовщина начала революции – всегда праздник.







8 ноября в большом зале филармонии на Центральной набережной сольный концерт давал Вячеслав Бутусов. Песни легендарного рокера особенно близки тем, чья молодость прошла на волне «Nautilus Pompilius». «Мы скованы одной цепью», «Гулять по воде», «Прощай, Америка» - в каждой строчке особый смысл помноженный на воспоминания.









Ночью с 8 на 9 ноября на улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда прогремел взрыв – преступники выбрали не самый деликатный способ ограбить банк. Но своего грабители добились – украли из банкомата N-ую сумму денег. Сколько похищено - правоохранители и банкиры пока держат в секрете. К счастью, никто не пострадал. Идет расследование.



