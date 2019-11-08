Здравоохранение 08.11.2019 19:55
957 0
08.11.2019 19:55
От занимаемой должности сегодня освобожден директор ГБССУ СО ГПВИ «Усть-Бузулукский психоневрологический интернат». Как стало известно ИА «Высота 102», причиной увольнения руководителя социального учреждения стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников. Очевидно, что новому директору будет поставлена задача наладить четкое управление и развитие интерната. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в последние несколько лет руководство Волгоградской области планомерно держит курс привлечение к работе в социальной сфере максимально эффективных руководителей. Своих должностей уже лишились несколько директоров учреждений, к результатам деятельности которых были серьезные нарекания.
Реклама
Популярное по теме
22.10.2019 07:22
6837 0
11.10.2019 08:40
1117 0
СОГАЗ-Мед: что надо знать о мужских онкологических заболеваниях30.10.2019 09:55
Здравоохранение 30.10.2019 09:55
8161 0 Обсудить
«Капитал МС» - о сроках оказания экстренной и плановой медицинской помощи28.10.2019 09:29
Здравоохранение 28.10.2019 09:29
2400 0 Обсудить
Не упусти время: что нужно знать при подозрении на онкологическое заболевание22.10.2019 07:22
Здравоохранение 22.10.2019 07:22
6837 0 Обсудить
Специалисты Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области поделились секретами получения бесплатной медицинской помощи21.10.2019 10:07
Здравоохранение 21.10.2019 10:07
2189 0 Обсудить
Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операции16.10.2019 15:47
Здравоохранение 16.10.2019 15:47
10982 11 Обсудить
Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действует15.10.2019 09:03
Здравоохранение 15.10.2019 09:03
3625 0 Обсудить
Прививка от гриппа: делать страшно болеть11.10.2019 13:35
Здравоохранение 11.10.2019 13:35
4589 0 Обсудить
«Октябрь уж наступил...»: как подготовить свой организм к холодам11.10.2019 08:40
Здравоохранение 11.10.2019 08:40
1117 0 Обсудить
Сезон паразитирования клещей в Волгоградской области завершился08.10.2019 10:50
Здравоохранение 08.10.2019 10:50
3126 3 Обсудить
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание Госсовета02.10.2019 20:47
Здравоохранение 02.10.2019 20:47
28208 4 Обсудить
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компания02.10.2019 17:22
Здравоохранение 02.10.2019 17:22
4806 11 Обсудить
В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФО02.10.2019 11:44
Здравоохранение 02.10.2019 11:44
1814 3 Обсудить
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатно27.09.2019 09:38
Здравоохранение 27.09.2019 09:38
5364 0 Обсудить
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спад27.09.2019 08:26
Здравоохранение 27.09.2019 08:26
9690 8 Обсудить
Федеральный центр дает Волгоградской области денег на оснащение 10 больниц26.09.2019 15:50
Здравоохранение 26.09.2019 15:50
6841 8 Обсудить
Реклама