Здравоохранение

Директора психинтерната под Волгоградом уволили из-за грубых нарушений

Здравоохранение 08.11.2019 19:55
957 0
08.11.2019 19:55


От занимаемой должности сегодня освобожден директор ГБССУ СО ГПВИ «Усть-Бузулукский психоневрологический интернат». Как стало известно ИА «Высота 102», причиной увольнения руководителя социального учреждения стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников. Очевидно, что новому директору будет поставлена задача наладить четкое управление и развитие интерната. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в последние несколько лет руководство Волгоградской области планомерно держит курс привлечение к работе в социальной сфере максимально эффективных руководителей. Своих должностей уже лишились несколько директоров учреждений, к результатам деятельности которых были серьезные нарекания.

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