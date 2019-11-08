Общество

Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройку

Общество 08.11.2019 14:30
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08.11.2019 14:30


На острове Голодный начинается строительство комплекса сооружений биологической очистки сточных вод Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  мэрии, вместе с уже действующей системой механической фильтрации новые сооружения образуют единый, более эффективный и экологичный комплекс.
Новые объекты разместятся в том же месте, где в начале 90-х годов прошлого века начинали возводить станцию аэрации. Однако работы так и не были завершены. Недострой подлежит демонтажу.
В состав комплекса биоочистки войдут специальные резервуары – аэротенки со вторичными отстойниками, здания дисковых фильтров, илоуплотнители и вспомогательные сооружения, общая площадь застройки составит порядка 4,5 га. После механической очистки сточные воды будут перемешиваться с так называемым  «активным илом»  -  смесью  микроорганизмов, которые расщепляют органические загрязнения. Затем вода отстаивается и дезинфицируется.  Управлять всеми технологическими процессами будет автоматика. Производительность станции - 134 тысячи кубометров стоков в сутки. Сточные воды поступают на остров Голодный из шести районов города.
Как стало известно информагентству, стоимость проводимых работ составит почти 1,4 млрд рублей. Объекты должны быть введены в эксплуатацию до декабря 2022 года.
Ранее на острове Голодный реконструкции подвергли канализационные коллекторы.Также построены объект водоснабжения в поселке Аэропорт, обеспечивающий питьевой водой 15 тысяч человек, и новый Разгуляевский канализационный коллектор. Введен в эксплуатацию также коллектор хозяйственно-бытовой канализации и канализационная насосная станция вдоль Проломного оврага в Дзержинском районе, обновляется оборудование для контроля качества питьевой воды и приводятся в порядок инженерные сети.  

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