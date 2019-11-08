Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправления





«Управление отходами-Волгоград» исполнило три предупреждения Волгоградского УФАС о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, выданные предупреждения касались отказа со стороны регоператора в подписании протоколов разногласий к договорам с хозяйствующими субъектами на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части учета объемов накопления ТКО не по нормативу накопления ТКО, а по фактическому объему ТКО. Такая исполнительность помогла избежать компании административного наказания. Руководитель УФАС Роман Лучников отметил: «Пусть и после нашего вмешательства, но ООО «Управление отходами – Волгоград» оперативно устранило признаки нарушения антимонопольного законодательства без возбуждения дела. Это дает основания полагать, что в дальнейшем региональный оператор скорректирует свою неконструктивную позицию в отношениях с хозяйствующими субъектами».

Ранее, напомним, многие юридические лица жаловались на трудности заключения договоров с регоператором именно по той причине, что им навязывали условия расчета услуги по нормативу накопления ТКО, а не по фактическому объему отходов. При первом варианте бизнесу приходилось платить за вывоз мусора больше.



