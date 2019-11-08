Происшествия

В Волгоградской области два школьника устроили полиции бессонную ночь

Происшествия 08.11.2019 11:23
1156 1
08.11.2019 11:23


Полицейские сегодня утром разыскали двоих 11-летних школьников, которые сутки назад ушли в школу и не вернулись. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мальчиков нашли спящими на последнем этаже многоэтажного дома в Камышине. О пропаже детей накануне около 23:00 в отдел полиции сообщили их родители. Они рассказали, что сыновья не вернулись из школы, а их сотовые телефоны недоступны для связи. Самостоятельные поиски детей результатов не дали. Личный состав Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" был поднят по сигналу "Сбор". Нашли детей около 7 утра. 
Подростки пояснили, что они прогуляли уроки в школе и в течение дня гуляли по улицам города. К вечеру школьники испугались, что родители будут их ругать за позднее возвращение и, отключив мобильные телефоны, решили домой не возвращаться. В одном из домов на последнем этаже они обнаружили два старых кресла, в которых и устроились на ночлег.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
45160 0
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном
22.10.2019 07:57
34935 7
В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса "Санкт-Петербург - Владикавказ"
26.10.2019 20:14
27966 4
Происшествия
08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
2291 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 12:16
Происшествия 08.11.2019 12:16
3334 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.11.2019 08:14
Происшествия 08.11.2019 08:14
17925 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 17:15
Происшествия 07.11.2019 17:15
4495 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 10:22
Происшествия 07.11.2019 10:22
1642 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.11.2019 10:10
Происшествия 07.11.2019 10:10
4170 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 12:25
Происшествия 06.11.2019 12:25
2734 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 10:08
Происшествия 06.11.2019 10:08
631 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 09:47
Происшествия 06.11.2019 09:47
6440 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 09:32
Происшествия 06.11.2019 09:32
1525 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.11.2019 09:22
Происшествия 06.11.2019 09:22
4378 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.11.2019 11:29
Происшествия 05.11.2019 11:29
2266 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.11.2019 09:11
Происшествия 05.11.2019 09:11
10016 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.11.2019 12:03
Происшествия 04.11.2019 12:03
4744 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.11.2019 09:33
Происшествия 04.11.2019 09:33
6052 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:30
Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройкуСмотреть фотографии
13:37
Телевизоры жителей Волгоградской области могут забарахлить в ночь с 11 на 12 ноябряСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской судСмотреть фотографии
12:45
Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думыСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
12:00
В павильоне Центрального рынка Волгограда замахнулись на "вечное лето"Смотреть фотографии
11:41
Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправленияСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области два школьника устроили полиции бессонную ночьСмотреть фотографии
10:42
«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник ЛенинуСмотреть фотографии
10:39
«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операцииСмотреть фотографии
10:06
В стане "Единой России" в Волгограде грядут кадровые перестановкиСмотреть фотографии
10:06
Фонд капремонта готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:44
Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧССмотреть фотографии
08:14
В Волгограде прогремел взрыв в офисе СбербанкаСмотреть фотографии
20:21
"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к ЛенинуСмотреть фотографии
17:26
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений судаСмотреть фотографии
17:15
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:59
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВСмотреть фотографии
16:40
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьевСмотреть фотографии
15:25
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТССмотреть фотографии
15:02
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесуСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплатеСмотреть фотографии
13:22
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартируСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикетСмотреть фотографии
12:35
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изысканияСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 