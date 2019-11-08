Происшествия 08.11.2019 11:23
1156 1
08.11.2019 11:23
Полицейские сегодня утром разыскали двоих 11-летних школьников, которые сутки назад ушли в школу и не вернулись. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мальчиков нашли спящими на последнем этаже многоэтажного дома в Камышине. О пропаже детей накануне около 23:00 в отдел полиции сообщили их родители. Они рассказали, что сыновья не вернулись из школы, а их сотовые телефоны недоступны для связи. Самостоятельные поиски детей результатов не дали. Личный состав Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" был поднят по сигналу "Сбор". Нашли детей около 7 утра.
Подростки пояснили, что они прогуляли уроки в школе и в течение дня гуляли по улицам города. К вечеру школьники испугались, что родители будут их ругать за позднее возвращение и, отключив мобильные телефоны, решили домой не возвращаться. В одном из домов на последнем этаже они обнаружили два старых кресла, в которых и устроились на ночлег.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
45160 0
22.10.2019 07:57
34935 7
26.10.2019 20:14
27966 4
Под Волгоградом после сообщения о бомбе эвакуировали городской суд08.11.2019 13:29
Происшествия 08.11.2019 13:29
2291 Обсудить
Под Волгоградом в поле спустя почти три месяца откопали труп пропавшего мужчины08.11.2019 12:16
Происшествия 08.11.2019 12:16
3334 2 Обсудить
В Волгограде прогремел взрыв в офисе Сбербанка08.11.2019 08:14
Происшествия 08.11.2019 08:14
17925 19 Обсудить
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублей07.11.2019 17:15
Происшествия 07.11.2019 17:15
4495 9 Обсудить
В Волгограде водитель маршрутки врезался на "красный": трое в больнице07.11.2019 10:22
Происшествия 07.11.2019 10:22
1642 3 Обсудить
В Волгограде разбираются с парой извращенцев, которые под угрозой топора насиловали юношей07.11.2019 10:10
Происшествия 07.11.2019 10:10
4170 5 Обсудить
В Волгограде грабители совершили неудачную попытку "распотрошить" банкоматы06.11.2019 12:25
Происшествия 06.11.2019 12:25
2734 3 Обсудить
В Волгограде курильщики устроили пожар в многоэтажке, есть пострадавшие06.11.2019 10:08
Происшествия 06.11.2019 10:08
631 1 Обсудить
Кровавая бойня с двумя трупами произошла в Светлоярском районе Волгоградской области06.11.2019 09:47
Происшествия 06.11.2019 09:47
6440 4 Обсудить
В Волгограде пассажирская "Газель" врезалась в грузовик, пострадали 6 человек06.11.2019 09:32
Происшествия 06.11.2019 09:32
1525 1 Обсудить
В Волгограде при прочистке канализации нашли человеческий плод06.11.2019 09:22
Происшествия 06.11.2019 09:22
4378 4 Обсудить
Подростки вместе с ранее судимыми мужчинами попались на воровстве металла в Волгограде05.11.2019 11:29
Происшествия 05.11.2019 11:29
2266 7 Обсудить
В Волгограде сотрудник РЖД подрабатывал закладчиком наркотиков05.11.2019 09:11
Происшествия 05.11.2019 09:11
10016 0 Обсудить
В Волгоградской области охотник ослеплял и убивал зайцев04.11.2019 12:03
Происшествия 04.11.2019 12:03
4744 10 Обсудить
В Волгоградской области «Лада» врезалась в столб с мертвым водителем за рулем04.11.2019 09:33
Происшествия 04.11.2019 09:33
6052 11 Обсудить
Реклама