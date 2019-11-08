



Полицейские сегодня утром разыскали двоих 11-летних школьников, которые сутки назад ушли в школу и не вернулись. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мальчиков нашли спящими на последнем этаже многоэтажного дома в Камышине. О пропаже детей накануне около 23:00 в отдел полиции сообщили их родители. Они рассказали, что сыновья не вернулись из школы, а их сотовые телефоны недоступны для связи. Самостоятельные поиски детей результатов не дали. Личный состав Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" был поднят по сигналу "Сбор". Нашли детей около 7 утра.

Подростки пояснили, что они прогуляли уроки в школе и в течение дня гуляли по улицам города. К вечеру школьники испугались, что родители будут их ругать за позднее возвращение и, отключив мобильные телефоны, решили домой не возвращаться. В одном из домов на последнем этаже они обнаружили два старых кресла, в которых и устроились на ночлег.



