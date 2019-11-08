«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операции

От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
302 0
08.11.2019 10:39
Юные представители организации «Боевое братство» из Котельниково и Нижневартовска при содействии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрации Котельниковского района осуществили межрегиональную поисковую операцию в местах сражений Великой Отечественной войны.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» , предварительно ребята провели большую исследовательскую работу в архивах, изучили исторические документы, расспросили жителей. На основе полученных данных было определено место поисков - окрестности хутора Терновой Котельниковского района, где в результате раскопок найдены останки погибших воинов. Торжественная церемония захоронения останков пройдет в городе Котельниково.
Напомним, Волгоградская область готовится отметить 75-ую годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградском сражении и важную роль в победе над врагом сыграла Котельниковская операция, ставшая первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом.
Изучение героического прошлого региона, военно-патриотическая работа, передача в поколениях памяти о мужестве и самоотверженности воинов-защитников – важнейшие постулаты Котельниковской Земли Героев. Котельниковцы, вдохновляемые подвигами предков, стремятся увековечить их память в достижениях современности – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев» и повышении имиджа родного края.
Реклама
Популярное по теме
08.11.2019 12:45
500 1
10.10.2019 15:38
17364 4
08.11.2019 10:39
303 0
Внутри «Родины-матери» в Волгограде потомков будет ждать послание от реставраторов08.11.2019 12:45
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 12:45
500 1 Обсудить
От детей Волгоградской области в Москве ждут фантазий на тему «Елки Победы»10.10.2019 15:38
От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
17364 4 Обсудить
Музей-панорама «Сталинградская битва» представит проект к 120-летию маршала Малиновского18.09.2019 13:20
От Сталинграда - до Великой Победы 18.09.2019 13:20
10536 0 Обсудить
В Волгограде на братскую могилу придут опытные реставраторы28.08.2019 09:49
От Сталинграда - до Великой Победы 28.08.2019 09:49
14632 9 Обсудить
На Мамаевом кургане сегодня не было тишины24.08.2019 19:51
От Сталинграда - до Великой Победы 24.08.2019 19:51
6452 0 Обсудить
Память жертв варварской бомбардировки Сталинграда почтили на митинге в центре Волгограда23.08.2019 11:48
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2019 11:48
9452 6 Обсудить
В Волгограде поезда заревут в память о жертвах бомбардировки Сталинграда20.08.2019 16:28
От Сталинграда - до Великой Победы 20.08.2019 16:28
3279 17 Обсудить
В Волгограде наконец-то отремонтируют памятник на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизии16.08.2019 11:55
От Сталинграда - до Великой Победы 16.08.2019 11:55
4754 8 Обсудить
В Волгограде в музее-панораме открылась выставка «За год до Великой Победы. Севастополь-1944»06.08.2019 15:04
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2019 15:04
6384 0 Обсудить
Под Волгоградом дочь погибшего в бою фронтовика получила документы о наградах отца02.08.2019 11:36
От Сталинграда - до Великой Победы 02.08.2019 11:36
5374 1 Обсудить
В Волгоградской области бойцы ЮВО собрали «урожай» исторических находок27.07.2019 14:16
От Сталинграда - до Великой Победы 27.07.2019 14:16
4947 0 Обсудить
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам вручили васильковые береты20.07.2019 12:20
От Сталинграда - до Великой Победы 20.07.2019 12:20
5247 0 Обсудить
У председателя волгоградской гордумы Андрея Косолапова обнаружился "дар"17.07.2019 09:38
От Сталинграда - до Великой Победы 17.07.2019 09:38
12493 36 Обсудить
Героям Сталинградской битвы посвятят мотопробег от Волгограда до Владивостока13.07.2019 10:02
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2019 10:02
3702 0 Обсудить
Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под Волгоградом08.07.2019 17:23
От Сталинграда - до Великой Победы 08.07.2019 17:23
14033 3 Обсудить
Реклама