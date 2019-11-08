«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операции





Юные представители организации «Боевое братство» из Котельниково и Нижневартовска при содействии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрации Котельниковского района осуществили межрегиональную поисковую операцию в местах сражений Великой Отечественной войны.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» , предварительно ребята провели большую исследовательскую работу в архивах, изучили исторические документы, расспросили жителей. На основе полученных данных было определено место поисков - окрестности хутора Терновой Котельниковского района, где в результате раскопок найдены останки погибших воинов. Торжественная церемония захоронения останков пройдет в городе Котельниково.

Напомним, Волгоградская область готовится отметить 75-ую годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградском сражении и важную роль в победе над врагом сыграла Котельниковская операция, ставшая первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом.