От Сталинграда - до Великой Победы

«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операции

От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
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08.11.2019 10:39


Юные представители организации «Боевое братство» из  Котельниково и Нижневартовска при содействии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрации Котельниковского района осуществили межрегиональную поисковую операцию в местах сражений Великой Отечественной войны. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» , предварительно ребята провели большую исследовательскую работу в архивах, изучили исторические документы, расспросили жителей. На основе полученных данных было определено место поисков - окрестности хутора Терновой Котельниковского района, где в результате раскопок найдены останки погибших воинов. Торжественная церемония захоронения останков пройдет в городе Котельниково.
Напомним, Волгоградская область готовится отметить 75-ую годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградском сражении и важную роль в победе над врагом сыграла Котельниковская операция, ставшая первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом.
Изучение героического прошлого региона, военно-патриотическая работа, передача в поколениях памяти о мужестве и самоотверженности воинов-защитников – важнейшие постулаты Котельниковской Земли Героев. Котельниковцы, вдохновляемые подвигами предков, стремятся увековечить их память в достижениях современности – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев» и повышении имиджа родного края. 

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