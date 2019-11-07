Сбербанк подсчитал, сколько чаевых оставляют россияне

Аналитика 07.11.2019 17:13
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07.11.2019 17:13
Сбербанк и Foodtech-платформа SberFood (входит в экосистему Сбербанка) в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, сколько чаевых оставляют россияне.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, анализ транзакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета. В SberFood это можно сделать безналично, выбрав фиксированную сумму либо введя произвольную.
За семь месяцев текущего года 40,3% пользователей SberFood оставляли в среднем 88,5 рубля чаевых. Это не все, кто хотел отблагодарить официантов дополнительно. Часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными. Возможно, значение имел и тот факт, что далеко не все привыкли к мысли, что «оставить сдачу» можно и по карте.
В денежном выражении размер чаевых снизился на 8,4% (март 2019 г. к сентябрю 2019 г.). При этом именно в марте размер дополнительной безналичной благодарности официантам был самым высоким (96 рублей). Меньше всего пользователи сервиса оставляли в июле — 74 рубля.
Чаще на чай посетители ресторанов и кафе, где работала платформа SberFood, оставляли в августе (42,6% клиентов), а реже — в апреле (36,9%). Те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, поощряли чаевыми официантов в два раза чаще тех, кто оставлял негативный отзыв или не оставлял никакой.
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