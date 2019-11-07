Политика

В Волгоградской области для Среднеахтубинского района нашелся временный глава

Политика 07.11.2019 10:28
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07.11.2019 10:28


Глава Фрунзенского сельского поселения Николай Патрин назначен и.о. главы администрации Среднеахутбинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе местного самоуправления, такое решение приняла районная дума. Завтра, 8 ноября, стартует конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования. 
Бывший руководитель района Геннадий Шевцов в конце октября пошел на повышение. Его назначили вице-губернатором Волгоградской области по внутренней политике. Чиновник занял место Александра Блошкина, тоже в прошлом возглавлявшего сельский район, а теперь назначенного председателем областной думы.
Николаю Патрину 37 лет. Он родился в Краснослободске, закончил Волгоградский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». После службы в армии в 2006 году устроился на работу в органы местного самоуправления. Член партии "Единая Россия".

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