Экономика

Компания по переработке металлов «темнила» в Светлоярском районе Волгоградской области

Экономика 06.11.2019 21:52
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06.11.2019 21:52


Директор организации, специализирующейся на обработке отходов и лома черных и цветных металлов, попала под серьезное подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 10 миллионов рублей. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о компании «Спецсплав», работающей, в том числе, в Светлоярском районе Волгоградской области. Следственные органы полагают, что в фирме грешили заключением фиктивных контрактов с организациями - «однодневками» и «темнили» с налоговой отчетностью.

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