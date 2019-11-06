Кровавая бойня с двумя трупами произошла в Светлоярском районе Волгоградской области

Происшествия 06.11.2019 09:47
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06.11.2019 09:47
Мертвые мужчины с колотыми ранами в области груди были обнаружены на территории частного домовладения в селе Большие Чапурники в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственных органах, один труп находился в запертом изнутри доме, второй - снаружи, недалеко от входной двери. Идет расследование дела об убийстве.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что с проникающими колото-резаными ранениями обнаружены тела 58-летнего хозяина дома и его 56-летнего приятеля.
По данным следствия, погибшие проживали вместе, оба злоупотребляли спиртными напитками. В последний раз односельчане видели их около 5 дней назад. Об убийстве сообщила соседка, которая решила проведать мужчин. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, вскрыли запертые изнутри двери домовладения, где обнаружили еще одного погибшего. Следствие полагает, что несколько дней назад между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 58-летний хозяин жилища схватил нож и нанес им смертельное ранение своему приятелю, а затем свел счеты с жизнью.
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