Происшествия 06.11.2019 09:32
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06.11.2019 09:32
Сегодня утром пассажирская "Газель" врезалась в припаркованный грузовой автомобиль "Фредлайнер" в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло около 8 утра на ул. Шкирятова. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 пассажиров микроавтобуса. На месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП.
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