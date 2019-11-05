В Волгограде герои "Барбоскины" разорили предпринимателя на 160 тысяч рублей

Волгоградский предпринимать не смог обжаловать в Суде по интеллектуальным правам решение о взыскании 160 тысяч рублей за нарушение исключительных прав ООО "Студия анимационного кино "Мельница". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, кассационная жалоба предпринимателя оставлена без удовлетворения.

По материалам дела, 16 марта 2017 года в магазине "Карапуз" в Камышине была установлена и задокументирована продажа от имени ИП Зеленина С.В. товара обладающего техническими признаками контрафактности — набор игрушек с изображениями персонажей из анимационного сериала "Барбоскины". ООО "Студия анимационного кино "Мельница" (г. Санкт-Петербург) обратилось с иском в суд о взыскания с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав.

Установлено, что "Мельница" обладает не только исключительными правами на восемь товарных знаков, но также исключительными авторскими правами на восемь произведений изобразительного искусства. В данном случае это рисунки (изображения) персонажей "Лиза", "Роза", "Малыш", "Папа", "Мама", "Дружок", "Гена", "Дед" из анимационного сериала "Барбоскины". Компенсация была рассчитана за каждый случай неправомерного использования рисунков-персонажей.



