Общество 05.11.2019 15:22
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05.11.2019 15:22
33-летний волгоградец вынес из квартиры знакомой украшения на сумму 1,6 млн рублей и скрылся. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении предприимчивого мужчины передано в Советский районный суд. Известно, что потерпевшая впустила его к себе в квартиру добровольно. Однако проявленным гостеприимством ее друг явно злоупотребил.
Ранее фигурант дела втерся в доверие к приятельнице этой женщины, предложив оказать помощь в продаже автомобиля. В итоге машину он реализовал ниже рыночной стоимости, а вырученные средства присвоил себе.
Украшения и деньги в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли и вернули владелицам. Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по Волгограду.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Прокуратура направила уголовное дело в Советский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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