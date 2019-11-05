В Волгограде сквер для митингов стал победителем в народном голосовании

Общество 05.11.2019 15:03
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05.11.2019 15:03
Волгоградцы определили последовательность благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании приняли участие свыше 55 тысяч человек, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
30 и 31 октября горожане выбрали очередность благоустройства парков, скверов и улиц. Сформированный ранее перечень территорий в этом году по инициативе жителей дополнили новые объекты - площадь перед «Царицынской оперой», где проходят митинги, и ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе, площадка у областной больницы № 1 по ул. Ангарской в Дзержинском. По результатам голосования последовательность обновления территорий сформирована следующим образом:
1. Улица Мира в Центральном районе;
2. Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера»;
3. Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе (2-й этап);
4. Благоустройство территории, прилегающей к ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» по ул. Ангарской в Дзержинском районе;
5. Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе (2-й этап, 2-я очередь);
6. Благоустройство ул. им. Титова в Краснооктябрьском районе;
7. Пешеходная зона ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района г. Волгограда» (1-й этап);
8. Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (1-й этап);
9. Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе;
10. Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе;
11. Парковая зона пос. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе;
12. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе;
13. Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе;
14. Улица им. Островского в Центральном районе;
15. Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе;
16. Сквер «Сурский» в Центральном районе;
17. Улица Волгодонская в Центральном районе;
18. Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе.
В следующем году будут реализованы те проекты, которые волгоградцы выбрали в качестве первоочередных. Количество территорий будет зависеть от объема денежных средств, выделенных муниципалитету в рамках федерального проекта.
Всего с 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории областного центра благоустроены свыше 10 общественных пространств.
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