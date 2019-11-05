Общество

Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 05.11.2019 09:25
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05.11.2019 09:25


Новые назначения произошли в судейском сообществе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ президента РФ, заместителем председателя Камышинского городского суда стал Дмитрий Прокуров. Назначены и пять судей: в Ворошиловском районном суде - Ирина Алексеева и Наталья Ломако. Судьей Дзержинского районного суда назначили Светлану Долгову, Камышинского городского суда - Анну Бондарь. Судьей арбитражного суда Волгоградской области стала Екатерина Мицкевич.

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