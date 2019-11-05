В Волгограде «Кавказскую кухню» закрыли на неделю из-за шашлыков





В Волгограде на семь дней приостановлена деятельность кафе «Кавказская кухня», расположенного по ул. Богомольца, 9. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, внеплановая проверка заведения общепита была проведена по обращению гражданина, который пожаловался на нарушения санитарного законодательства в кафе. Так, шашлык готовился на мангале, установленном в кафе, которое было пристроено к зданию магазина «Магнит». Тогда как требованиями санитарного законодательства допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания, размещенных в отдельно стоящих зданиях.

Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда, ИП Казымова Б.И.к. привлечена к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в кафе «Кавказская кухня» сроком на 7 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.



