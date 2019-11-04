Общество

Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы задолжал за коммуналку

Общество 04.11.2019 18:00
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04.11.2019 18:00


С бывшего депутата Волгоградской облдумы, индивидуального предпринимателя Алексея Михеева требуют долг за коммунальные услуги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, с исковым заявлением обратилось ООО «Концессии теплоснабжения». Компания требует погашения задолженности за отопление за февраль и март 2019 года одного из помещений, всего вместе с неустойкой – более 160 тысяч рублей. 
Интересно, что ранее в роли неплательщика коммуналки оказался и брат Алексея Михеева Николай, тоже индивидуальный предприниматель. В иском в суд обратилась УК «Уютный город» с требованием погашения долга около 16 тысяч рублей за содержание общедомового имущества дома №6 по ул. Коммунистической с апреля по ноябрь прошлого года. Однако после подачи иска в суд Николай Михеев долг погасил. 
Алексей Михеев, напомним, сын находящегося в федеральном розыске депутата Госдумы Олега Михеева, является бывшим депутатом Волгоградской облдумы. По итогам 2018 года Михеев-младший стал самым богатым народным избранником, задекларировав доход в 78 миллионов рублей, земельный участок, дом, семь нежилых помещений, кроме того дом в 800 кв.м., три земельных участка в аренде, а также несколько автомобилей  - Porsche Cayenne S, ВАЗ 21053, BMW 750LixDrive,  VOLKSWAGEN TERAMONT и  Газ 33021. Супруга Алексея Михеева также является небедной дамой, она заработала в 2018 году  20 миллионов рублей. Михеев-младший занимается бизнесом, связанным с управлением и сдачей в аренду недвижимости. 
Что касается отца Алексея Михеева, то бывший депутат Госдумы от Волгоградской области оказался неуловим. Олег Михеев, обвиняемый в покушении на особо крупное мошенничество, был объявлен в федеральный розыск еще в 2017 году, после того как умудрился исчезнуть из поля зрения правоохранителей. По версии следствия, Олег Михеев пытался при помощи фиктивных финансовых документов похитить 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка. Второй эпизод касается сомнительных обстоятельств, при которых экс-депутат Госдумы получил контроль над Волгоградским моторостроительным заводом.

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