Происшествия 04.11.2019 09:33
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04.11.2019 09:33
В Светлоярском районе Волгоградской области произошел трагический случай на дороге. Как сообщает ИА «Высота 102», в поселке Кирова «Лада Калина» врезалась в опору ЛЭП на ул. Железнодорожной. По данным полиции, 74-летний водитель легковушки скончался в результате остановки сердца до столкновения с препятствием.
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