Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 95,7 млрд руб

Экономика 01.11.2019 15:43
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01.11.2019 15:43


ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 95,652 млрд рублей. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.  
По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ. РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.
Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ. РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте».
Отметим, ВТБ и ДОМ. РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 млрд рублей.
Справка. ИЦБ ДОМ. РФ – стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. 
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США. 



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