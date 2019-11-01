Экономика

Дни международного бизнеса в Волгограде проходят при поддержке Сбербанка

Экономика 01.11.2019 14:48
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01.11.2019 14:48


Дни международного бизнеса, объединившие представителей десятков стран мира, представителей Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, послов иностранных государств в России проходят при поддержке Сбербанка в рамках форума общественной дипломатии «Диалог на Волге». 
Дни международного бизнеса – крупнейшее мероприятие в деловой жизни региона, организованное областной администрацией при участии Россотрудничества. Проведение форума отвечает целям и задачам нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Поддержка малого и среднего предпринимательства», региональным приоритетным проектам Волгоградской области, направленным на развитие экономики и рост внешнеторгового оборота.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, ключевым событием деловой программы стала площадка «Вперед на экспорт», на котором эксперты Сбербанка рассказали об акселерационной программе развития экспортных компетенций на базе онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров». В режиме «одного окна» Сбербанк поддерживает несырьевой экспорт, начиная от аналитической проработки рынка и поиска партнеров, заканчивая финансовым сопровождением экспортной деятельности. В рамках данного круглого стола обсудили также тему международной онлайн-торговли, проработали реальные внешнеторговые кейсы, рассмотрели перспективы экспорта образовательных и медицинских услуг.
Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Для нас важно постоянно поддерживать диалог с представителями бизнеса и работать на опережение потребностей наших клиентов. Данный форум, проводимый при поддержке Сбербанка, стал хорошей площадкой, на которой у предпринимателей появилась возможность поиска новых партнеров для развития бизнеса и обмена лучшими практиками».

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