В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка





Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.

2 и 3 ноября клиенты могут воспользоваться банковскими услугами в обычном режиме в офисах, чей график предусматривает работу в субботу и воскресенье.

4 ноября в Волгограде будут работать дежурные офисы по адресам:

•г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 40

•г.Волгоград, ул.им.Батова, 1

•г.Волгоград, ул.им.маршала Еременко, 68

•г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14

•г.Волгоград, ул.Казахская, 28

•г.Волгоград, ул.64-й Армии, 44

•г.Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 50а

•г.Волгоград, ул.Краснополянская, 46

Режим работы филиалов в праздничные дни - с 09:00 до 15:00.

Для совершения платежей, переводов и большинства других банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком «Сбербанк Онлайн».