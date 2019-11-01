В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка

Экономика 01.11.2019 12:39
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01.11.2019 12:39
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.
2 и 3 ноября клиенты могут воспользоваться банковскими услугами в обычном режиме в офисах, чей график предусматривает работу в субботу и воскресенье.
4 ноября в Волгограде будут работать дежурные офисы по адресам:
•г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 40
•г.Волгоград, ул.им.Батова, 1
•г.Волгоград, ул.им.маршала Еременко, 68
•г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14
•г.Волгоград, ул.Казахская, 28
•г.Волгоград, ул.64-й Армии, 44
•г.Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 50а
•г.Волгоград, ул.Краснополянская, 46
Режим работы филиалов в праздничные дни - с 09:00 до 15:00.
Для совершения платежей, переводов и большинства других банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком «Сбербанк Онлайн».
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
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