Аналитика

В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублей

Аналитика 01.11.2019 11:27
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01.11.2019 11:27


Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-август 2019 года  составила 31882 рубля и увеличилась по сравнению с январем-августом 2018 года  на 4,2%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Между тем, по данным статистиков, этот показатель за январь-июль составлял 31875 рублей. Таким образом, средняя зарплата увеличилась на 7 рублей. 

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