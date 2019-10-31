В Волжском жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир





Сегодня в Волжском вручили ключи новоселам, которые скоро переедут из аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, для 125 человек приобретены 42 двухкомнатные квартиры в новостройках города. До конца 2020 года будут расселены 12 аварийных домов. Уже заселены 12 новых квартир.

Новое жилье получают граждане, чьи дома в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу. Переселение граждан проводится в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах». Переедут из старых домов в новые квартиры жители домов по ул. Калинина, 7 и 9; ул. Панфилова, 4; ул. Энтузиастов, 4, 5, 6, 7 и 12; ул. Полевая, 2; ул. Пушкина, 69/6, 69/8, 69/10. Семьям предоставляются благоустроенные равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилые помещения, находящиеся в черте городского округа.



