В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИН

Происшествия 31.10.2019 14:19
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31.10.2019 14:19
Задержаны семь членов организованной группы, поставлявшей суррогат в исправительные учреждения Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, они подозреваются в совершении организованной группой мошенничества в особо крупном размере.
По данным следствия, в июле текущего года между региональным управлением ФСИН России и коммерческой организацией Великого Новгорода был заключен государственный контракт на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области. Его сумма составила почти 5 миллионов рублей. Как полагают следователи, победе именно этой организации в конкурсных процедурах по просьбе двух волгоградцев активно способствовали начальник отдела тылового обеспечения регионального УФСИН России и его заместитель. Выяснилось, что поставщик через ещё одну фирму, выступающую по сути посредником, закупал продукцию в Рязанской области на Тырновском молочном заводе, где вместо молока изготавливалась, фасовалась, а затем отправлялась в Волгоград жидкость, по своим физико-химическим показателям не отвечавшая не только прописанным в договоре требованиям, но и общепринятым стандартам, так называемым ГОСТам.
О том, что вместо молока в рамках указанного госконтракта будет поставляться суррогат было известно всем - от руководства отдела тылового обеспечения УФСИН России по Волгоградской области до директора рязанского молокозавода. Установлено, что на основании документов, подготовленных сотрудниками областного управления федеральной службы исполнения наказаний, в адрес поставщика и производителя некачественной продукции была перечислена почти вся сумма контракта.
В региональном главке МВД уточнили, преступная афера была вскрыта оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ при содействии службы безопасности УФСИН России по Волгоградской области и специалистов Роспоребнадзора.
Накануне по местам жительства, работы подозреваемых, предприятиях молочного сектора, складских помещениях при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены обыски. Изъято около 63 тонн молочной продукции, банковские карты, наличность в сумме 1 миллиона рублей, бухгалтерская и черновая документация, печати организаций, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Отрабатывается информация о поставках фальсификата в другие регионы РФ.
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