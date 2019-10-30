Экономика

Сбербанк переходит на электронные закладные при оформлении ипотеки

Экономика 30.10.2019 14:20
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30.10.2019 14:20


Сбербанк при регистрации ипотечных сделок переходит на оформление электронных закладных. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, переход состоялся в рамках федерального проекта «Ипотека», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Федеральный проект направлен на перевод рынка ипотеки в электронный вид. В частности, предполагается переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн – от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость.
Сбербанк поддержал инициативу Росреестра в развитии цифровых технологий и первым среди банков России перешел на оформление закладных в электронном виде. Уже более 3 тысяч закладных по ипотечным кредитам Сбербанка зарегистрировано в электронном виде. 
Проект действует на территории всей России при покупке в ипотеку квартир на вторичном рынке недвижимости (кроме программы «Военная ипотека»).
Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра: «Электронное взаимодействие с кредитными организациями позволяет существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью. Это, несомненно, важный этап цифровизации государственных услуг».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Принятые изменения по ипотечным сделкам призваны упростить процесс выдачи, сопровождения ипотечного кредита и государственной регистрации залога недвижимости без дополнительных действий со стороны заемщика. До конца 2019 года Сбербанк планирует оформить более 25 тысяч электронных закладных, в 2020 году — более 200 тысяч».
Ранее Росреестр и Сбербанк запустили совместный сервис «Электронная регистрация», который позволяет зарегистрировать переход права собственности без посещения Росреестра или МФЦ. За время работы с 2016 года с использованием этого сервиса было зарегистрировано более 1 миллиона сделок по всей России.

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