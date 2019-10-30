Банк «Открытие» выпустил кредитную карту с честным грейс-периодом

Экономика 30.10.2019 12:24 Новости компаний
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30.10.2019 12:24 Новости компаний
Банк «Открытие» выпустил кредитную карту «120 дней». Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3-5% от суммы долга), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Таким образом, «120 дней» — кредитная карта с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней.
Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит – до 500 000 руб.
Карта «120 дней» выпускается на базе международной платежной системы Visa. При этом при выполнении простых условий (сумма покупок по карте должна составлять от 5000 руб. ежемесячно) обслуживание кредитной карты будет совершенно бесплатным.
«120 дней» "Открытия" не имеет аналогов на российском рынке, — отмечает Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть максимум потребностей и пожеланий пользователей кредитных карт. Это и отмена всех платежей в течение грейс-периода, и беспроцентное снятие наличных по всему миру, и бесплатное обслуживание. Уверен, что новый продукт будет пользоваться большим спросом среди наших клиентов и позволит нам к 2023 году кратно увеличить портфель по кредитным картам».
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