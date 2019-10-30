Впервые на «Волгоград Арене» соберутся дипломаты, политики и эксперты из 40 стран мира

Общество 30.10.2019 10:19
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30.10.2019 10:19
Форум международного масштаба впервые пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, его участниками станут представители 40 стран мира. На площадках VI Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" выступят представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России.
Ожидается, что среди гостей будут известные российские и иностранные дипломаты, политики и эксперты в области международных отношений, активные представители общественности и бизнеса. Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель ведомства Мария Захарова проведет в Волгограде выездной брифинг.
Помимо "Волгоград Арены" площадками для проведения встреч и круглых столов станут Триумфальный зал музея-панорамы "Сталинградская битва", инновационные пространства "Точка кипения" в ВолгГТУ и ВолГУ, конференц-центр "Волга-Холл". На полях форума подробно рассмотрят не только вопросы глобальной мировой повестки, сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах, но и перспективы активизации экономического взаимодействия. Форум пройдет в Волгограде 31 октября - 1 ноября.
В обладминистрации отметили, что форум "Диалог на Волге" проводится в Волгограде с 2014 года — инициатива региона по организации международной площадки была поддержана Министерством иностранных дел РФ и непосредственно главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
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