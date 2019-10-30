В Волгоградской области сегодня может выпасть первый снег

Общество 30.10.2019 09:04
3933 3
30.10.2019 09:04
В Волгоградской области резко меняется погода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, в регионе сегодня местами ожидаются небольшие осадки – дождь, дождь со снегом и мокрый снег. Днем скорость ветра может достигнуть 15-18 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +9, уже сегодня ночью местами она опускалась до -2. Завтра в регионе сохранится сильный ветер, а ночью местами похолодает до -5. Кстати, в прошлом году в Волгограде первый снег выпал 27 ноября.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
45765 127
30.09.2019 15:34
33846 10
ПДД написаны «кровью»: как полицейские в Волгоградской области вразумляли водителей30.10.2019 12:00
Впервые на «Волгоград Арене» соберутся дипломаты, политики и эксперты из 40 стран мира30.10.2019 10:19
«Греемся от кирпичей»: в ничейной пятиэтажке в Волгограде не начинался отопительный сезон29.10.2019 19:33
В Волгограде определили список аварийных домов для переселения в 2020 году29.10.2019 13:24
«Кладбищенские войны»: замглавы Волгограда оштрафовали за неполные ответы на вопросы о похоронном монополисте29.10.2019 12:47
Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько дней29.10.2019 11:55
Улицы и дворы Волгограда освободят от автохлама29.10.2019 11:23
Александру Пахмутову хотят сделать Почетным гражданином Волгоградской области29.10.2019 10:13
В Волгоградской области владелицу «Lexus» заставили погасить крупный долг перед ГИБДД28.10.2019 17:37
Для Волгоградской облдумы закупают новую партию мебели почти за 3 миллиона рублей28.10.2019 16:01
В Волгограде на бурное празднование Дня народного единства отвели два часа28.10.2019 15:18
Изменили до неузнаваемости: волгоградка взыскала 1,2 млн рублей за неудачную "пластику"28.10.2019 13:50
В Волгоградской области забор дома депутата испортили оскорбительной надписью28.10.2019 11:33
Спасибо от «хвостиков»: приют в Волгограде справил новоселье после угрозы сноса27.10.2019 14:52
В Дзержинском районе Волгограда счастье новоселов омрачила «военная» дорога27.10.2019 11:17
Реклама