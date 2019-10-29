Расследования

Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТП

Расследования 29.10.2019 14:49
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29.10.2019 14:49


К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 28-летний житель Волгограда за мошенничество в сфере автострахования. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, мужчина взят под стражу в зале суда.
По данным следствия, он входил в состав организованной преступной группы автомошенников, выполняя роль аварийного комиссара. В его обязанности входило составление фиктивных извещений о ДТП, инсценировка характерных повреждений на автомобилях и их фото-фиксация. На основании указанных сфальсифицированных документов со страховых компаний в судебном или претензионном порядке взыскивались денежные средства. Общая сумма ущерба, причиненного в результате преступных действий осужденного, составила чуть менее полумиллиона рублей, которые в полном объеме были возмещены в рамках расследования уголовного дела.
На стадии расследования и судебного рассмотрения уголовного дела обвиняемый отрицал свою причастность к организованной преступной группе.

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