Волгоградец осужден за роль аварийного комиссара в фиктивных ДТП

Расследования 29.10.2019 14:49
5645 0
29.10.2019 14:49
К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 28-летний житель Волгограда за мошенничество в сфере автострахования. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, мужчина взят под стражу в зале суда.
По данным следствия, он входил в состав организованной преступной группы автомошенников, выполняя роль аварийного комиссара. В его обязанности входило составление фиктивных извещений о ДТП, инсценировка характерных повреждений на автомобилях и их фото-фиксация. На основании указанных сфальсифицированных документов со страховых компаний в судебном или претензионном порядке взыскивались денежные средства. Общая сумма ущерба, причиненного в результате преступных действий осужденного, составила чуть менее полумиллиона рублей, которые в полном объеме были возмещены в рамках расследования уголовного дела.
На стадии расследования и судебного рассмотрения уголовного дела обвиняемый отрицал свою причастность к организованной преступной группе.
Реклама
Популярное по теме
02.10.2019 17:44
21283 4
21.10.2019 15:33
30118 42
01.10.2019 09:41
14934 23
Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под Волгоградом28.10.2019 17:11
Расследования 28.10.2019 17:11
3488 10 Обсудить
Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенка28.10.2019 16:16
Расследования 28.10.2019 16:16
4510 0 Обсудить
В Волгоградской области отчим пытался сделать из 12-летнего пасынка боевика28.10.2019 14:15
Расследования 28.10.2019 14:15
6258 0 Обсудить
В Волгограде рецидивист украл из офиса в ТРЦ сейф с миллионом рублей28.10.2019 09:09
Расследования 28.10.2019 09:09
4384 3 Обсудить
В Волгограде в ходе спецоперации накрыли браконьеров за вылов белуги в Волге28.10.2019 09:07
Расследования 28.10.2019 09:07
2992 3 Обсудить
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"24.10.2019 17:51
Расследования 24.10.2019 17:51
6389 2 Обсудить
В Волгограде сына осудили за убийство пьющего отца24.10.2019 14:55
Расследования 24.10.2019 14:55
955 0 Обсудить
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"24.10.2019 12:41
Расследования 24.10.2019 12:41
6047 10 Обсудить
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце24.10.2019 12:23
Расследования 24.10.2019 12:23
1669 0 Обсудить
Суд разрешил уголовное преследование экс-полицейского по делу о крушении катамарана в Волгограде24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
12232 7 Обсудить
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3653 1 Обсудить
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
1152 2 Обсудить
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФ23.10.2019 11:05
Расследования 23.10.2019 11:05
6885 14 Обсудить
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
2900 2 Обсудить
В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3826 1 Обсудить
Реклама