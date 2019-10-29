Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской области





Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек в Даниловском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, в частном доме в станице Березовская были обнаружены тела 47-летней женщины и её 45-летнего сожителя.

По предварительным данным следствия, они скончались от отравления угарным газом, скопившимся в жилище в результате неправильной эксплуатации газовой отопительной печи. В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями территориального подразделения СКР с привлечением специалистов, установлено, что в момент трагедии в доме работал котел, при этом заслонка дымоходного канала была закрыта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



