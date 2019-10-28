В Волгоградской области владелицу «Lexus» заставили погасить крупный долг перед ГИБДД

Общество 28.10.2019 17:37
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28.10.2019 17:37
Владелица автомобиля марки "Lexus" в Волжском сама погасила долг перед ГИБДД после визита судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, исполнительное производство о взыскании с жительницы города 33 тысяч рублей долга поступило в Волжский городской отдел №1 УФССП по региону. Должницы дома не оказалось, поэтому пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении ее транспортного средства. Как выяснилось, женщина как раз собиралась продать свой "Lexus", поэтому долг быстро погасила.
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