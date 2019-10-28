Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенка

Расследования 28.10.2019 16:16
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28.10.2019 16:16
Неблагодарность и жажда наживы довела 41-летнего гражданина до обвинения в похищении ребенка в корыстных целях. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Преступление было совершено в июле текущего года в Октябрьском районе.
По материалам дела, испытывающий нужду мужчина рассказал о своих проблемах местному жителю, который согласился помочь. Он предложил обвиняемому подработку на строительстве дома и хозяйственных построек. Взамен пообещал не только оплату труда, но и крышу над головой - ночлег в летней кухне его домовладения. Прибыв к месту новой работы, которое должно было стать для обвиняемого и временным пристанищем, злоумышленник узнал, что работодатель достаточно обеспеченный человек и что у него на иждивении находятся четверо малолетних детей, в возрасте от 3 до 14 лет. Тогда у него созрел план легкой наживы.
Воспользовавшись отсутствием главы семьи и его супруги, он взял их трехлетнего сына за руку и повел в сторону соседнего села. Чтобы мальчик не капризничал, похититель сказал, что они идут купаться в речке и кататься на качелях. В действительности фигурант преступления планировал спрятать ребенка и потребовать с его родителей выкуп в 10 тысяч рублей, но не успел - обнаружив отсутствие младшего сына, родители забили тревогу и тут же кинулись на его поиски, а спустя несколько часов в 2,5 километрах от места жительства отец увидел идущих вдоль дороги мужчину и своего малолетнего ребенка.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.
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