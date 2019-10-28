Аналитика

В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроек

Аналитика 28.10.2019 18:00
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28.10.2019 18:00


За 9 месяцев 2019 года  цены на новые квартиры в Волгоградской области повысились в среднем на 1%, на квартиры вторичного рынка – на 2,4%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средняя цена продажи квартир в Волгоградской области в III квартале 2019 года  на первичном рынке составила 45,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 41,4 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.
Для сравнения: в Саратовской области стоимость квартир в новостройках составляет 40259 рублей за кв.м, на вторичном рынке – 38293. А вот в Краснодарском крае обозначилась противоположная тенденция – жилье в новостройках стоит дешевле, чем на вторичном рынке – 51935 рублей за кв.м. и 58035 рублей за кв.м. соответственно. 

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